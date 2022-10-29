شكرا لقرائتكم لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اكتمل وصول مجموعة القوات الملكية الجوية بجميع أطقمها الفنية والمساندة إلى قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية للمشاركة في تمرين مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022.

الهدف من التمرين

تأتي مشاركة القوات الجوية في التمرين ضمن الخطط التدريبية المعدة مسبقًا بهدف رفع الجاهزية وتعزيز الكفاءة القتالية والاستفادة من مفهوم العمل المشترك في حرب مشابهة للحرب الحقيقية.

الأشقاء والأصدقاء

تشارك القوات الجوية الملكية في تمرين «مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022»، والذي يُعقد في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.