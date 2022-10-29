شكرا لقرائتكم السفارة السعودية لدى الفلبين تحذر من إعصار بيانج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت سفارة المملكة لدى الفلبين المواطنين المقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر بشأن إعصار بيانج المدمر، والذي ضرب العديد من المدن بما فيها العاصمة مانيلا.

الحذر والحيطة

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إنها تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار بيانج، والذي ضرب العديد من المدن في جنوب الفلبين وإقليم لوزون والعاصمة مانيلا.

حالة الطوارئ

وأضافت أنه في حالة الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام التالية: