دعوات وأماني مع حلول التاريخ المميز

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الرياض - محمد الوسيري - يصادف اليوم السبت، تاريخًا مميزًا وهو ٤-٤-١٤٤٤هـ، والذي يمثل حالة استثنائية بالنسبة للبعض، وعليه تفاعل المغردون معه مُدشنين وسمًا بعنوان “التاريخ المميز”.

ووثق المغردون فيه عددًا من لحظاتهم الجميلة التي حملت لهم ذكريات لن تتكرر ولن تُنسى مع هذا التاريخ الهجري المميز.

تمنيات بالسعادة

وتابعت مغردة “يا رب حدث مميز يغير كل شيء بلحظة”، وأضافت أخرى: “قريبًا ستمطر ويزهر قلبي”.

لن يتكرر قبل 111 عامًا

ولفت آخر إلى أن هذا التاريخ المميز في التقويم الهجري لن يتكرر قبل 111 عامًا، وذلك يوم 5-5-1555، داعيًا الله أن يحسن ختام الناس في الدارين.