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دعوات وأماني مع حلول التاريخ المميز

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بايدن يعلق على هجوم بيلوسي

الرياض - محمد الوسيري - يصادف اليوم السبت، تاريخًا مميزًا وهو ٤-٤-١٤٤٤هـ، والذي يمثل حالة استثنائية بالنسبة للبعض، وعليه تفاعل المغردون معه مُدشنين وسمًا بعنوان “التاريخ المميز”.

ووثق المغردون فيه عددًا من لحظاتهم الجميلة التي حملت لهم ذكريات لن تتكرر ولن تُنسى مع هذا التاريخ الهجري المميز.

تمنيات بالسعادة

وتابعت مغردة “يا رب حدث مميز يغير كل شيء بلحظة”، وأضافت أخرى: “قريبًا ستمطر ويزهر  قلبي”.

لن يتكرر قبل 111 عامًا

ولفت آخر إلى أن هذا التاريخ المميز في التقويم الهجري لن يتكرر قبل 111 عامًا، وذلك يوم 5-5-1555، داعيًا الله أن يحسن ختام الناس في الدارين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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