شكرا لقرائتكم اليوم بدء السماك ثاني منازل الوسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تبدأ، اليوم السبت، المنزلة الثانية من منازل موسم الوسم وهي “السماك”، حيث تتراوح أيامه 13 يومًا، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية.

خصائص السماك

وحسب ما ذكره خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني في وقت سابق، فمن خصائص السماك أن برودة الأجواء تزداد فيه ليلًا؛ فيما تخف الحرارة نسبيًّا نهارًا، كما يتميز بأنه غزير المطر إن قدر الله فيه أمطاراً وتقل الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.

كما تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة “نزلات البرد من زكام وإنفلونزا” بسبب التقلبات الجوية.

ما يزرع فيه

وتبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة، كما تزرع البقول والخضار والورقيات وتسمد الأشجار.

ومع بدايته، نشر المغردون مقولة العرب التي تقول: “إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الأضاك وقل على الماء اللكاك، تحمى فيه خلايا النحل من البرد، وفيه هجرة الكرك (الأصلع)، وآخره بداية هيجان الإبل”.

نجم شامي