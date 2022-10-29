لجميع المؤهلات.. جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن وظائف شاغرة

︎ . أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”, ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 243 وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بنظام التعاقد. واشترطت جامعة الملك عبدالعزيز ، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية. المسميات الوظيفية 1- طبيب نائب، “عدة تخصصات” 2- طبيب مقيم “عدة تخصصات” 3- اخصائي تشغيل ذاتي 4- فني تغذية 5- فني تغذية مساعد 6- فني علاج طبيعي 7- فني علاج طبيعي مساعد 8- مترجم لغة الإشارة 9- مدرب رياضي ممارس أول 10- مصمم نظم, “مطور برامج” 11- فني زراعي ممارس 12- مشرف صحة وسلامة مهنية 13- فني هندسة كهربائية 14- بحار متقدم 15- بحار ممارس 16- مهندس حاسب آلي 17- فني دعم تقنية معلومات ممارس 18- فني دعم تقنية معلومات 19- اخصائي قانوني مساعد “مساعد إحصاء” 20- فني صوت ممارس أول 21- فني مونتاج 22- أخصائي وثائق ومحفوظات مساعد 23- أمين محفوظات مساعد, “أخصائي نفسي, فني دعم تقنية معلومات” 24- مترجم لغة اشارة “مساعد” 25- مترجم 26- حاضنة أطفال ممارس ثاني 27- مدرب رياضي ممارس أول المؤهلات المطلوبة 1- شهادة الكفاءة بالإضافة إلى شهادة الثانوية. 2- شهادة الدبلوم. 3- درجة البكالوريوس فأعلى. الوثائق المطلوبة 1 – الهوية الوطنية. 2- المؤهل العلمي المطلوب 3- الخبرات المكنسية مع شهادة التأمينات الاجتماعية 4- السيرة الذاتية. 5- شهادة التصنيف والتسجيل المهني اللوظائف الصحية سارية المفعول. موعد التقديم ويبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 2022/10/30، وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 2022/11/03، وللتقديم في وظائف جامعة الملك عبدالعزيز عبر الرابط التالي (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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