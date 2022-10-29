موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد قرعة موسم 2022-2023 لخادم الحرمين الشريفين.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء قرعة خادم الحرمين الشريفين في قرعة الدرعية الرياضية يوم الثلاثاء المقبل “موسم الدرعية”، بمشاركة أندية دوري روشن السعودي، ابتداء من الدور الأول دور الـ 16.

قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

وللمشاركة في موسم 2022-2023 لخادم الحرمين الشريفين أندية “الفيحاء “حامل البـــطولة”، الشباب، النصر، الاتحاد، الهلال، التعاون، دمشق، الطائي، الفاتح، أبها، الاتفاق، الرائد، الوحدة، العدالة، الخليج، الباطن.

وبعد فوزه على الهلال بركلات الترجيح، توج الفيحاء بلقب آخر كأس خادم الحرمين الشريفين “2021-2022″، والأهلي، هو الأكثر تتويجًا بكأس خادم الحرمين الشريفين بـ13 لقبا، فـيما يتلقب الهلال والاتحاد بالوصيف بتسعة ألقاب.

غياب أهلي جدة لأول مرة

وسيغيب الأهلي عن خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في التاريخ بعد هبوطه للدوري الأصفر لموسم 2022-2023.

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Source almnatiq

