زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط بيرو

︎ . المناطق_متابعات ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر يوم أمس ، وسط بيرو. وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات، بالقرب من ساحل وسط بيرو. وأفادت سلطات الطوارئ في بيرو أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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