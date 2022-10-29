هزة أرضية تضرب كوريا الجنوبية

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ضربت هزة أرضية كوريا الجنوبية، على بعد 11 كيلومتر صباح اليوم.
وبلغت قوة الزلزال 4.1 درجات على مقياس ريختر ، المنطقة الشمالية الشرقية من بلدة غواسان في كوريا الجنوبية.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية لكوريا الجنوبية اليوم أن الزلزال وقع على بعد 11 كيلومترا شمال شرقي بلدة غواسان بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي عند الساعة 8:27:49 صباحًا بالتوقيت المحلي.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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Source almnatiq
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