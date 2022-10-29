سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من إعصار «paeng»

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المناطق_الرياض
شددت السفارة السعودية في العاصمة الفلبينية (مانيلا)، على المواطنين الموجودين فيها، أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار «paeng»، الذي ضرب العديد من المدن في جنوب الفلبين وإقليم لوزون والعاصمة مانيلا.
ودعت السفارة، المواطنين، إلى التواصل معها على الأرقام التالية في حالة الطوارئ لا سمح الله: هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين – الطوارئ (00639188073636) (0063917894646)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
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Source almnatiq
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