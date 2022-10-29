رئيس وزراء بريطانيا يسعى لتجميد المساعدات الخارجية عامين آخرين

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ذكرت مصادر أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين.

وكانت الحكومة قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين مع مواجهة المالية العامة ضربة قوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم تحديد حجم إنفاق بريطانيا على المساعدات الخارجية بواقع 0.5% من الدخل القومي، وفقاً لصحيفة “الديلي تليجراف” البريطانية.

وقال وزير المالية الأسبق سوناك، إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7% من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025.



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Source akhbaar24

