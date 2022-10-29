كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية 37321 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25مليونا و504ألفا و 288، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 31حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29ألفا و 131حالة.

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Source almnatiq

