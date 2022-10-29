عام / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سيئول 04 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 29 أكتوبر 2022 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 37321 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 31حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29ألفا و 131حالة.

// انتهي //

07:34ت م

0012 سيئول 04 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 29 أكتوبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية 37321 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25مليونا و504ألفا و 288، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 31حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29ألفا و 131حالة.// انتهي //07:34ت م0012 www.spa.gov.sa/2396457 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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