72 قـتيلاً على الأقل جراء الفيضانات بالفيليبين

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لقي ما لا يقل عن 72 شخصا مصرعهم في فيضانات وانهيارات أرضية في الفيليبين عندما ضـربت العاصفة الاستوائية نالغي الأرخبيل السبت، وفق حصيلة جديدة أصدرتها السلطات.

ضـربت نالغي التي كان متوقعا وصولها منذ الخميس، جزيرة لوزون الرئيسية في الفيليبين، مصحوبة برياح بلغت سرعتها 95 كلم/ساعة.

أعلن مدير الدفاع المدني في البلاد، رافايليتو أليخاندرو أن عدد الـقتلى بلغ 72 حتى صباح السبت.

وقال إن 14 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وبلغ العدد الرسمي السابق للـقتلى 67. يركز عمال الإنقاذ جهودهم على قرية كوسيغ حيث عثِر على عشرات الجـثث الجمعة.

وبدأت الأمطار الغزيرة الهطول مساء الخميس في المنطقة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الفيليبينية إن نالغي قد تضـرب العاصمة مانيلا.

وقال أليخاندرو “بناء على توقعاتنا هذه العاصفة قوية جدا وقد تجهزنا لها”، مضيفا أن 5000 فريق من رجال الإنقاذ على استعداد للتدخل.

وطُلِب من السكان الذين يعيشون في مسار العاصفة أو بالقرب منه التزام منازلهم.

واجلي أكثر من سبعة آلاف شخص قبل وصول العاصفة، حسب الدفاع المدني.



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Source akhbaar24

