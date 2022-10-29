تعطل جزئي في تطبيق “فيسبوك ماسنجر” حول العالم

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أبلغ آلاف المستخدمين حول العالم، عن تعرّض منصة “فيسبوك ماسنجر” المملوك لشركة ميتا-بلاتفورمز الأمريكية لعطل جزئي، ما منعهم من الاستفادة من الخدمة على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

وتلقّى موقع “downdetector” الأمريكي المعني برصد أعطال المواقع الإلكترونية، آلاف البلاغات عن تعطل الخدمة، حيث عانى 21% من المبلغين من تعطل التطبيق، و77% من مستخدمي الموقع الإلكتروني على الكمبيوتر.

فيما لم تُصدر الشركة المالكة أي بيانات حتى الآن عن وجود عطل التقني، أو تلقيها أي بلاغات بشأن تعطل الخدمة.



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Source akhbaar24

