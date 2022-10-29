مستجدات الغـزو الروسي.. انقطاع الكهرباء عن 4 ملايين أوكراني وانتهاء الإجلاء من خيرسون

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واصلت القوات الأوكرانية، تقدمها نحو الشرق خاصة بعدما تمكنت من السيطرة على منطقتين على طريق رئيسي، حيث تزامن ذلك مع إعلان موسكو انتهاء عملية إجلاء المدنيين من منازلهم في منطقة خيرسون.

إسقاط أكثر من 300 مسيرة إيرانية

أعلن المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات، أن القوات الأوكرانية أسقطت أكثر من 300 طائرة مسيرة إيرانية من طراز شاهد-136 حتى الآن.

وأوضح إهنات، أن تلك الطائرات تم استخدامها ضمن الترسانة الروسية في استهداف البنية التحتية في أوكرانيا الشهر الماضي.

انتهاء عملية الإجلاء من خيرسون

أكدت موسكو اكتمال عملية إجلاء المدنيين من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته كييف مجرد عمليات ترحيل لسكان المنطقة.

وتستعد القوات الأوكرانية في الوقت الحالي لشنّ معركة شرسة لاستعادة مدينة خيرسون، وكذلك المناطق المحيطة بها على ضفة من نهر دنيبر.

كييف تسيطر على طريق رئيسي

أكدت كييف، أن القوات الأوكرانية سيطرت إلى حد بعيد على طريق رئيسي يربط منطقتين تحتلهما روسيا في شرق البلاد، حيث تشق القوات الآن طريقها ببطء شرقاً إلى منطقة لوجانسك وتهدف إلى الاستيلاء على بلدتي سفاتوف وكريمينا المحتلتين.

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تضرر 4 ملايين أوكراني من انقطاع الكهرباء، خصوصاً في منطقة كييف مع تضرر منشآت الطاقة الأوكرانية بشدة جراء الضربات الروسية في الأسابيع الأخيرة.



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Source akhbaar24

