وفـاة أردني أثناء تأديته الصلاة بأحد مساجد العاصمة عمان (فيديو)

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توفي شخص في أحد مساجد حي المقابلين بالعاصمة الأردنية عمّان، أثناء أداء صلاة المغرب.
ووثّق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة وفاة الأردني عماد العبيدي في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب، حيث كان واقفاً في أحد الصفوف الخلفية قبل أن تداهمه سكرات الموت.
واكتشف المصلون عقب الانتهاء من الصلاة، أن المواطن الأردني البالغ من العمر 40 عاماً توفي وهو يصلي بينهم.
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Source akhbaar24
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