إدانة ضابط سابق في شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي بعرقلة التحقيقات في أحداث 6 يناير

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قال ممثلو الادعاء الاتحادي إن ضابطا سابقا في شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي أدين يوم الجمعة بعرقلة سير تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكونجرس من خلال حذف رسائل على فيسبوك أرسلها إلى أحد مثيري الشغب.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي الأمريكي إن هيئة محلفين أدانت مايكل رايلي (51 عاما) في تهمة واحدة تتعلق بعرقلة سير العدالة بعد محاكمته في محكمة اتحادية بمنطقة كولومبيا.

وتبلغ أقصى عقوبة لعرقلة سير العدالة السجن 20 عاما.

وقال كريستوفر ماتشيارولي محامي رايلي في بيان خطي “مايكل رايلي لم يعرقل أبدا أي إجراءات أمام هيئة المحلفين الكبرى ولم يحاول أو ينوي القيام بذلك”.

وقال ماتشيارولي إن رايلي يعتزم الطعن قضائيا على الحكم أمام المحكمة الابتدائية وفي الاستئنافات المحتملة في المستقبل.

ويقول ممثلو الادعاء إن رايلي لم يكن في الخدمة في مبنى الكونجرس بواشنطن في السادس من يناير كانون الثاني لكنه علم بالأحداث هناك. ولما رأى أن “صديقا” على موقع فيسبوك متورط بعث برسالة إلى الرجل وطلب منه حذف ما يمكن اعتباره منشورات تدينه.

وقام رايلي بحذف الرسائل بعد أن علم أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان على اتصال بصديقه على فيسبوك. لم يكن الرجلان قد التقيا وجها لوجه.



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Source akhbaar24

