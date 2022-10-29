“تقويم التعليم”: يتاح للمتقدم فرصة خامسة لاختبار الثانوية بعد مرور 3 سنوات

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عدد الفرص المتاحة للمتقدم لأداء اختبارات القدرات للثانوية العامة بفرعيها العام والتحصيلي.
وأكدت الهيئة، أنه يتاح للمتقدم 4 فرص لاختبار التحصيل الدراسي للمرحلة الثانوية (ثالث ثانوي – خريج)، كما يمكنه أداء الاختبار الخامس كفرصة إضافية بعد مرور 3 سنوات من أول اختبار.
وأضافت أنه يتاح للمتقدم لأداء اختبار القدرات (العام) 5 فرص، إلى جانب إتاحة دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ أول اختبار.
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Source akhbaar24
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