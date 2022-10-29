مجهول يقتحم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي ويعتدي على زوجها

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اقتحم مجهول منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في سان فرانسيسكو، وقام بالاعتداء على زوجها.

وتمكنت الشرطة من القبض على الشخص الذي هاجم منزل رئيسة مجلس النواب، ويجري التحقيق معه، لمعرفة الدوافع وراء الهجوم، بحسب بيان مكتب رئيسة مجلس النواب، اليوم الجمعة.

وتعرض زوج نانسي بيلوسي، لإصابات جراء الاعتداء، ونقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة، ومن المتوقع أن يتعافى تماما.

وأضاف بيان مكتب رئيسة مجلس النواب «أن نانسي بيلوسي لم تكن في سان فرانسيسكو».

ويمتلك بول شركة مقرها سان فرانسيسكو في مجال العقارات ورأس المال الاستثماري.

وسبق أن أدين بول بيلوسي (82 عاما) بجنح القيادة تحت تأثير الكحول بعد تورطه في حادث سيارة في مايو الماضي، وحكم عليه بالسجن خمسة أيام في مقاطعة نابا بكاليفورنيا.

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Source almnatiq

