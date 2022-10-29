“الكهرباء” توضح اشتراطات طلب تقوية العداد من قبل المشترك

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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اشتراطات وخطوات تقوية عداد الكهرباء من قبل المشترك، على أن يتضمن ذلك تقديم بيان لتلك الأحمال الإضافية.

وبيّنت الشركة، أن الاشتراطات تتضمن سداد آخر فاتورة للكهرباء، وموافقة المالك إذا كان المتقدم مستثمر أو مستأجر، وتقديم بيان يوضح الأحمال الإضافية، داعيةً إلى الراغبين في تقوية عداد تقديم الطلب عبر موقع الشركة.

وأشارت إلى أن اشتراطات طلب عداد مؤقت تشمل رخصة بناء سارية المفعول، وتحديد موقع العدادات المؤقت والدائم، وسداد التكاليف الفعلية، والحصول على تفويض من الجهة المعنية (حكومي/خاص) على إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة باسم مقدم الطلب لمشروعهم.



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Source akhbaar24

