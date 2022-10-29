عدد الجامعات السعودية بتصنيف التايمز للتخصصات يرتفع إلى 21 جامعة

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ارتفع عدد الجامعات السعودية في تصنيف التايمز للتخصصات إلى 21 جامعة سعودية، مقارنةً بـ6 جامعات في عام 2019، وذلك في النسخة الأخيرة من التصنيف للعام 2023.

وتمايزت الجامعات السعودية في 10 تخصصات رئيسة من بين 11 تخصصًا يتم تصنيف الجامعات العالمية فيها؛ حيث حصلت جامعات المملكة على عدد من المراكز المميزة، من بينها المركز 47 عالميًّا في العلوم الفيزيائية والمركز 56 عالميًّا في علوم الحاسب والمركز 57 عالميًّا في الهندسة.

وجاء التخصص السريري والصحي الأعلى بتصنيف 19 جامعة سعودية، وتخصصَا الهندسةِ والعلوم الفيزيائية بتصنيف 18 جامعة سعودية في كليهما.

وتؤكد هذه المنجزات الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة والجهود المبذولة؛ سعيًا لتحقيق رؤية 2030، والوصول إلى ريادة المملكة في المجالات الحيوية كصحة الإنسان والطاقة والصناعة، وغيرها من المجالات.

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Source almnatiq

