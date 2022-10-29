تفاصيل مخطط يربط بين الدرعية وجامعة الملك سعود

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الرياض - محمد الوسيري - كشف رئيس هيئة تطوير الدرعية، جيري إنزيريلو، مخطط فكرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإنشاء بوليفارد يربط بين الدرعية وجامعة الملك سعود.

وقال جيري إنزيريلو، خلال جلسة بعنوان: السعودية.. الوجهة، ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار: إن ولي العهد لديه أفكار رائعة جدًّا، ولكن الذي سنقوم به أننا سوف ندعم تاريخ الدرعية، ونربطه بجامعة الملك سعود وهي جامعة كبيرة جدًّا.

وأشار رئيس هيئة تطوير الدرعية، إلى أن الفكرة من ربط الإرث الثقافي للمملكة مع المستقبل، سوف تساعد على تقييم وإنشاء الكثير من المشاريع، لافتًا إلى أن ولي العهد قال: “أريد أن يكون لدينا الأصالة.. ولكن في نفس الوقت تكون متسمة بالحداثة”.

أفضل من الشانزليزيه:

وأضاف: “وردًّا على ولي العهد، فقد قلت له إن هذا شيء مثير للاهتمام، وسوف يقومون بإنشاء البوليفارد الخاص بالسعودية، وسوف يكون أفضل من الشانزليزيه بباريس”.

وتابع: “وتواصلت مع ولي العهد وقلت له إننا نريد أن نجلس على مائدة الإفطار؛ لأن هذه الفكرة رائعة جدًّا، وإذا وضعنا أي دراسة فالأمير محمد بن سلمان سيقوم بثقلها بطريقة جيدة”.