شكرا لقرائتكم مليون زائر لموسم الرياض 2022 بالأسبوع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي آل الشيخ، بلوغ عدد زوار فعاليات موسم الرياض 2022 إلى مليون زائر، وذلك خلال الأسبوع الأول من انطلاقه.

وكتب آل الشيخ، في تغريدة على حسابه في تويتر: “وصلنا مليون زائر في وسم الرياض، وتونا بالبداية”.

وجذبت فعاليات الموسم في نسخته الثالثة، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي تحت شعار “فوق الخيال”، العديد من الزوار من داخل وخارج المملكة، الذين استمتعوا بما شمله الموسم من عروض مبهرة وتنوع في الخيارات الترفيهية المليئة بالإثارة، والتي جعلت العالم بين أيديهم، مما أتاح لهم عيش تجربة أجواء عدة دول في مكان وزمان واحد.

وتشتمل مناطق الموسم الترفيهية على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافةً إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.

ويتميز موسم الرياض الحالي بتوفير مزيج حصري من التشويق والحداثة، أسهم في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وتعزيز مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية.

موسم الرياض2022:

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

وانطلقت فعاليات موسم الرياض 2022 الترفيهية في نسخته الثالثة بشعار “فوق الخيال”، ويُنتظر أن تجعل من المملكة العربية السعودية وجهة سياحية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم، كما حدث في عامي 2019 و2021.