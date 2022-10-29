شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الدكتور باسل الحاج جاسم الباحث في العلاقات الروسية الأوروبية إن روسيا تسعى في إطار المتغيرات والتوازنات الجديدة التي فرضتها الأزمة الأوكرانية إلى بناء نظام عالمي جديد ليس بالضرورة ثنائي أو ثلاثي القطب.

مكانة السعودية

وأضاف باسل الحاج جاسم في تصريحات خاصة لـ”متابعات الخليج 365” أنه من المبكر الحكم على طبيعة المرحلة الجديدة القادمة في العالم، إلا أن المؤكد كون موسكو تتطلع نحو عالم متعدد الأقطاب، ودولة مثل السعودية بمكانتها وأهميتها تقود مع روسيا اليوم أوبك بلس الذي يقود توزانًا هامًا في إنتاج وأسعار البترول.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، إن ولي العهد محمد بن سلمان يستحق الاحترام وإن روسيا عازمة على تعزيز وتطوير العلاقات مع السعودية، مضيفًا أن روسيا تدعم انضمام السعودية إلى تحالف بريكس.

وأضاف الرئيس الروسي أن الاستقرار في أسواق النفط أمر مهم جدًا وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدعم التوازن في أسواق النفط.

وقال الرئيس الروسي إن خط غاز أنابيب نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بأوروبا يعمل بشكل جيد لكن أوروبا لا تريد استخدامه، مضيفًا أن الغاز هو أفضل مصادر الطاقة كوقود انتقالي.

علاقات متينة

تابع باسل الحاج جاسم قائلًا لـ”متابعات الخليج 365” إنه بالإضافة للعلاقة التي تربط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجعل روسيا راغبة في استمرار تطوير وتعزيز العلاقات مع الرياض، في الوقت الذي نجد فيه الولايات المتحدة الأمريكية لا تفرق بين حليف ومنافس وعدو.

وأوضح أن دعوة فلاديمير بوتين أو تأييده انضمام السعودية إلى مجموعة بريكس تندرج في نفس السياق نحو بناء عالم متعدد الأقطاب.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال، أمس الخميس، أيضًا إنه يدعم انضمام السعودية لمجموعة بريكس، مشيرًا إلى أن بلاده ستطور العلاقات مع الرياض في المرحلة المقبلة.