لا يفوتكم منظر القمر الليلة

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الرياض - محمد الوسيري - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن الشهور القمرية هي الهجرية والتي تولد وتشب وتموت، مشيرًا إلى أنها تولد في أول الشهر وتشب في منتصفه وتموت في نهايته.

ولادة الهلال

وأضاف: “الولادة تنقسم إلى قسمين ولادة خفية غير مشاهدة وهي مرحلة الاقتران، وولادة مشاهدة وهي كسوف الشمس، ففي مرحلة الكسوف، نشاهد القمر في رحم الشمس ثم يبدأ ينسلخ من حمرة شعاعها، وبعد المغيب يطلع لنا الوليد”.

رحلة القمر

وتابع الزعاق: “القمر جسم معتم ما فيه إضاءة، بل هو يعكس ضوء الشمس الساقط على وجهه، ويدور حول الأرض في رحلة شهرية مدتها 29 يومًا ونصف ولهذا شهر القمر يأتي 29 أو 30 يومًا، فإذا كان 29 يومًا فإنه يستتر أي يختفي ليلة واحدة، وإذا كان 30 يومًا فإنه يختفي ليلتين، وفي أثناء رحلته يستريح في كل ليلة بمحطة يسميها العرب بمنازل القمر، أشهرها الإهلال وأجملها الإبدار”.

هلال ربيع الآخر

وقال الزعاق: في وقت سابق: إن هلال ربيع الآخر سيكون ضعيفًا جدًّا يوم الأربعاء على الرغم أنها ليلة الثاني من الشهر الهجري والسبب هو تأخر ولادته فعمره اليوم تقريبًا 24 ساعة والعامة تقول: إذا كان الشهر المنصرم “هافي” أي 29 يومًا فيكون الهلال ضعيفًا في أول يوم.