شكرا لقرائتكم حساب المواطن يرد على غير مستحق دخله 2000 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رد حساب متابعات الخليج 365 على أحد الأشخاص الذين ظهرت لهم نتائج الأهلية “غير مستحق” بالرغم من أن دخلهم الشهري لا يتجاوز 2000 ريال.

ونشر أحد الأشخاص صورة من الرسالة التي وصلت له عبر حسابه في البرنامج والتي تفيد بأنه غير مستحق بسبب تجاوز حد الدخل المانع مستغربًا من هذا الأمر؛ لأن دخله 2000 ريال بحسب قوله.

رد حساب متابعات الخليج 365

وردت خدمة المستفيدين بالقول: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “نوفمبر”، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 28/ 10/ 2022، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 نوفمبر”.

وتابعت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

تحديث البيانات

وفي وقت سابق شدد مدير عام التواصل في البرنامج على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين، مبينًا أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 17.

وقد جاءت المادة على النحو التالي “على المتقدم أو المستفيد الأساسي- بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغير”.