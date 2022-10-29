شكرا لقرائتكم الأمن العام: لا تتعاملوا مع المواقع المشبوهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر الأمن العام من التعامل مع المواقع المشبوهة، مشيرًا إلى أنها تدعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بياناتك.

ودعا الأمن العام بالإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو من خلال تطبيق كلنا أمن، أو بالاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو 999 في بقية مناطق المملكة.

الإعلانات المشبوهة:

وفي وقت سابق، حث الأمن العام الجميع على تجاهل الإعلانات المشبوهة التي تروج للاستثمار المالي غير المرخص عبر مواقع التواصل، داعيًا إلى عدم التفاعل مع هذه الإعلانات.

كما حذر الأمن العام أيضًا من إعلانات الفوركس، مشيرًا إلى أنها جهات الفوركس غير المرخصة تدعي بأنها جهات مرخصة، داعيًا إياهم إلى عدم التجاوب مع إعلانات الشركات الوهمية.

وأهاب الأمن العام، بالمواطنين حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.