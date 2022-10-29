شكرا لقرائتكم جريان أودية جزر فرسان في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هطلت اليوم أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من منطقة جازان؛ ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب بشكل كبير.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب طقس (@tqqs) على تويتر، جريان الشعاب في جزر فرسان بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من أمطار الخير والبركة.

طقس جازان

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات، أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.