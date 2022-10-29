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السماك ثاني منازل الوسم فيه تهيج الإبل

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الرياض - محمد الوسيري - توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن يبدأ السماك ثاني منازل الوسم يوم غد السبت بمشيئة الله.

منازل الوسم

وقال الحصيني: السبت 1444/4/4هـ أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك، وأيامه 13 يومًا، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية.

وتابع: تزداد فيها برودة الأجواء ليلًا؛ وتخف الحرارة نسبيًّا نهارًا، غزير المطر إن قدر الله فيه أمطار وتقل الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.

واضاف: تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة “نزلات البرد من زكام وإنفلونزا” بسبب التقلبات الجوية. قال الشعبي رحمه الله: “لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد” يقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد خاصة آخره آخر أيام السماك والله أعلم يستمر فيه زيادة الليل.

خصائص السماك

وأردف بالقول: تبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة وتزرع البقول والخضار والورقيات وتسمد الأشجار. وكانت العرب تقول: إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الأضاك وقل على الماء اللكاك، تحمى فيه خلايا النحل من البرد، وفيه هجرة الكرك (الأصلع)، وآخره بداية هيجان الإبل.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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