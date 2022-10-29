“الأمن السيبراني” يدعو لإجراء تحديثات على متصفح كروم بعد اكتشاف ثغرات

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دعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إلى إجراء التحديثات الأمنية اللازمة بسبب اكتشاف ثغرات في متصفح Chrom، خاصة وأن مستوى الخطـورة عالٍ ويشمل كافة القطاعات.

وأوضح المركز، أن التهديـدات تشمل تمكُّن المهاجـم من استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد، حيث أصدرت جوجل عدة تحديثات لمعالجة ثغرات المتصفح لأنظمة ويندوز، وماك، ولينكس.

وأكد أهمية تحديث المتصفح وفقاً لنظام التشغيل، مشيراً إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

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Source almnatiq

