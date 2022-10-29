“الصندوق العقاري” يُحدد موعد صرف الدعم للمُستفيدين الجدد

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رد صندوق التنمية العقارية، على استفسارات حول موعد إيداع الدعم في حسابات المُستفيدين الجدد وتحديداً في أول شهر مُستحق.

وأوضح الصندوق، أنه يتم إيداع الدعم كأول شهر مستحق للعقود الجديدة بعد استقطاع أول قسط من الجهة التمويلية إلى يومين عمل كحد أقصى.

ولفت إلى أنه بعد ذلك يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر إلى يومين عمل كحد أقصى والخاصة بدعم الأشهر القادمة.

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Source almnatiq

