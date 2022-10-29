︎
.
المناطق_متابعات
رد صندوق التنمية العقارية، على استفسارات حول موعد إيداع الدعم في حسابات المُستفيدين الجدد وتحديداً في أول شهر مُستحق.
وأوضح الصندوق، أنه يتم إيداع الدعم كأول شهر مستحق للعقود الجديدة بعد استقطاع أول قسط من الجهة التمويلية إلى يومين عمل كحد أقصى.
ولفت إلى أنه بعد ذلك يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر إلى يومين عمل كحد أقصى والخاصة بدعم الأشهر القادمة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “الصندوق العقاري” يُحدد موعد صرف الدعم للمُستفيدين الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.