“التجارة”: يحق للمنشأة التجارية وضع سياسة استرجاع السلع الخاصة بها

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أكدت وزارة التجارة، أن لكل منشأة تجارية سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع المُباعة من خلالها.

وأضافت الوزارة، أنه يحق للمُستهلك استرجاع السلعة في حال كانت السلعة معيبة أو مُقلدة أو غير مطابقة للمواصفات.

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد الأشخاص بشأن المدة المحددة لاسترجاع السلع والمنتجات، بعد شرائها من المحال التجارية.

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Source almnatiq

