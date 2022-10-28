شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يكشف أسباب الخسارة أمام الأهلى فى السوبر وتشكيل الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن السبب الحقيقي وراء خسارة الفارس الأبيض مباراة السوبر أمام الأهلى، حيث أكد أن إصابة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، أربكت حسابات الجهاز الفنى بعض الشئ، فى ظل عدم وجود بديل جيد للاعب، مما جعله يشرك عمر جابر فى مركز الظهير الأيسر.

وأضاف أن الفريق حاول تدارك الأمور فى الشوط الثاني، بعض الشئ إلا أن الفريق واجه سوء حظ غريب، بعدما فرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة، إلا أن الفريق لم يكن موفقًا فى إدارك التعادل، فى ظل إستبسال دفاع الفريق الخصم، وإهدار زيزو لهدفين محققين.



السبب الحقيقي وراء عدم الدفع بسامسون

وأشار جوسفالدو فيريرا إلى أن لاعب الفريق الجديد سامسون قد تعرض للإصابة قبل مواجهة الأهلى اليوم، بعدما أشتكي اللاعب من بعض الالآم العضلية فى الإحماء، ليفضل المدرب البرتغالي إراحته، تخوفًا لتفاقم إصابة اللاعب وعدم الإستفادة من اللاعب فى مباريات الدوري المصري.



زكريا الوردي يقضي على طموح الزمالك

وأظهر عدد كبير من جماهير الفريق البيضاء، إستيائهم الشديد بعد الخطأ الساذج الذي وقع فيه النجم المغربي زكريا الوردي، لاعب وسط الزمالك، والذي قام بإعادة الكرة بشكل خاطئ للنجم البرازيلي برونو سافيو، والذي توقع الخطأ فى التمرير، ليسجل هدفًا رائعًا فى توقيت قاتل، ليصعب من مهمة الفريق فى العودة ويقضي على آمال الفريق الأبيض فى تحقيق الثلاثية.