“المسحل” يلتقي برئيس الاتحاد الآسيوي ويقدم له التهنئة

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التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بحضور الأمين العام للاتحاد القاري داتو ويندسور، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.

وقدَّم معالي الشيخ سلمان آل خليفة -خلال اللقاء- التهنئةَ إلى رئيس الاتحاد السعودي على الإنجازات المتواصلة التي حقَّقتها كرة القدم السعودية، معرباً عن تمنياته للمنتخب السعودي بالنجاح خلال مشاركته في كأس العالم “قطر 2022″، منوِّهاً بأهمية العلاقات القوية بين الاتحادين الآسيوي والسعودي، ومرحباً بالتزام الاتحاد السعودي تجاه روح الوحدة والتضامن التي يرتكز عليها الاتحاد القاري في التعامل مع جميع الاتحادات الوطنية والإقليمية.

من جانبه، أعرب المسحل عن تقديره العميق لمبادرات الاتحاد الآسيوي وبرامج مساعدة الاتحادات الوطنية والإقليمية، مشيداً بالدور الكبير لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في التفاعل مع الاتحادات الأعضاء عبر رؤية ترتكز على الوصول بكرة القدم الآسيوية إلى أعلى المستويات.



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Source akhbaar24

