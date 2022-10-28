شقيق خالد سامي يتحدث عن آخر أيام الفنان الراحل ويكشف عن اسمه الحقيقي (فيديو)

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المناطق ـ متابعات

كشف أحمد الدسيماني، اليوم، تفاصيل آخر أيام الفنان الراحل خالد سامي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شىاشة “روتانا خليجية” إن أعماله الخيرية السرية كانت كثيرة، متابعا: “أذكر أنه ذات مرة طلب مني أن نبني مطعمًا لإطعام الاشخاص الذين لا يجدون قوت يومهم”.

وأردف: “الراحل كان يحتسب مرضه عند الله سبحانه وتعالى، منذ أن هاجمه المرض عندما كان في جدة حينها، ونقل إلى المستشفى، واكتشف أن الكبد به مشكلة، ثم بعد ذلك الكلى”.

وأكمل: “خالد سامي في آخر أيامه كان يقول أنا متوكل على الله ومتصالح مع نفسي، وأي شيء فيه خير شاركوني معاكم”.

وبين أن اسمه الحقيقي خالد حمد الدسيماني، لكن الاسم الفني “خالد سامي” مشيرا إلى أنه كان حريصا على ألا يغضب مشائخ العائلة.

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Source almnatiq

