الأهلي يهزم الزمالك بثنائية ويتوج بالسوبر المصري

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حصد فريق الأهليلقب السوبر المصري بعد الفوز على مواطنه الزمالك بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب “هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية نسخة (2021).
وسجل برونو سافيو الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة (39) من زمن أحداث الشوط الأول، قبل أن ينجح البديل كريم فؤاد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (90+2).
وتوج الأهلي المصري بلقب السوبر المحلي رقم 12 في تاريخه، في المقابل توقف رصيد الزمالك من حيث ألقابه في السوبر عند أربع بطولات.
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Source akhbaar24
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