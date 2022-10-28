شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى السوبر.. يظفر بكأس السوبر رقم 12 فى تاريخه على حساب الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النادي الأهلى المصري من تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الزمالك بثنائية نظيفة، ليعزز الفريق الأحمر رقمه القياسي فى الفوز بكأس السوبر للمرة ال 12 فى تاريخه، ليسجل المدرب السويسري مارسيل كولر أولى بطولاته مع الشياطين الحمر، فى بداية هى الأفضل للمدرب فى مسيرته التدريبية.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين قطبي الكرة المصرية، خاصة فى شوط اللقاء الثاني، والذي تبادل فيه الفريقين الهجمات بصورة كبيرة، على عكس الشوط الأول للمباراة، والذي جاء بتحفظ شديد من قبل الجانبين، قبل أن ينجح الجناح البرازيلي برونو سافيو فى فك الإشتباك بالدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول.



زكريا الوردي يقضي على طموح الزمالك

وأظهر عدد كبير من جماهير الفريق البيضاء، إستيائهم الشديد بعد الخطأ الساذج الذي وقع فيه النجم المغربي زكريا الوردي، لاعب وسط الزمالك، والذي قام بإعادة الكرة بشكل خاطئ للنجم البرازيلي برونو سافيو، والذي توقع الخطأ فى التمرير، ليسجل هدفًا رائعًا فى توقيت قاتل، ليصعب من مهمة الفريق فى العودة ويقضي على آمال الفريق الأبيض فى تحقيق الثلاثية.



كريم فؤاد يشيد بروح لاعبى الأهلى فى السوبر

وأشاد اللاعب كريم فؤاد، ظهير النادي الأهلى، بالروح العالية التى سيطرت على اللاعبين خلال المباراة، لا سيما أن الفريق كان بعيدًا عن الألقاب فى الفترة الاخيرة، مما جعل اللاعبين فى حالة تركيز شديد قبل المباراة، لتحقيق اللقب وإهداء الفوز لهذه الجماهير العظيمة الداعمة للفريق.