متوفرة في عدة مدن.. الهيئة الملكية تُعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط ، وذلك يأتي وفقاً للتفاصيل التالية:
وظائف شاغرة في الهئية الملكية
المسميات الوظيفية
طبيب مقيم – الطوارئ.
اخصائي تمريض.
طبيب مقيم – جراحة.
طبيبة مقيمة – نساء وتوليد.
محاضر – إدارة سلاسل الإمدادات.
مهندس أخصائي مرافق (هندسة الاتصالات).
استاذ مساعد (هندسه مدنية).
محاضره – تصميم داخلي.
محاضرة – موارد بشرية.
محاضره – محاسبة.
محاضر – هندسه ميكانيكيه (لحام).
طريقة التقديم
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ أمس 27 أكتوبر 2022، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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Source almnatiq
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