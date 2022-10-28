شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعترف بأفضلية لاعبيه قبل مواجهة السوبر اليوم أمام غريمه الأهلى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مواجهة السوبر أمام النادي الأهلى، حيث أكد أن فريقه يتحلي بالثقة الكبيرة فى الفوز بالمباراة، كون الفريق هو بطل لقبي الدوري والكأس، وأن مشاركة الفريق الأحمر فى مواجهة السوبر يعد حدثًا إستثنائيًا هذا العام.

وأضاف فيريرا أنه يثق فى قدرة لاعليه على تحقيق الفوز فى مواجهة الليلة، خاصة أن مجموعة اللاعبين الحاليين للفريق، يتفوقون من الناحية الفنية على لاعبي الأهلى المصري، خاصة أن الفريق الأبيض تمكن من إحراز لقبي الدوري والكأس وهو موقوفًا عن القيد، مشيرًا إلى أن الصفقات الجديدة ستمنح الفريق قوة إضافية قبل مواجهة الفريقين.



فيريرا يتحدث عن خسارة سوبر 2015

وتطرق فيريرا للحديث عن خسارته لمباراة السوبر أمام الأهلى فى عام 2015،أي قبل سبعة أعوام من الآن، حيث أشار إلى أن العديد من الأشياء قد تغيرت وأختلفت خلال هذه الفترة، وأنه على يقين تام أن فى حالة تواجد تقنية الفيديو فى هذا المباراة، لكان قد توج الفارس الأبيض باللقب فى نهاية الأمر.



موعد مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك غريمه التقليدي نادي الأهلى اليوم الجمعة، فى كأس السوبر المصري، والذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد معقل فريق العين، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.