شكرا لقرائتكم أنظمة دفاعية تصطاد مسيرات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إن هناك أنظمة دفاعية تسمى أنتي درونز تستطيع تدمير ومواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية.

تقنيات حديثة

أضاف محمد الزيات لقناة السعودية إن إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية تملك مثل تلك التقنيات القادرة على التشويش على المسيرات الإيرانية قبل تحركها وحتى الطائرات العشوائية على هذا النمط المسير تستطيع تلك التقنيات تدميرها طالما دخلت المجال الجوي لتلك المنظومات الدفاعية.

الخط الأحمر

وتابع الزيات قائلًا إن هناك أنظمة دفاعية جوية تطلق إشارة تسمى الخط الأحمر عندما تقترب صواريخ أو مسيرات أو طائرات من أهداف حيوية محددة تقوم الأنظمة الدفاعية بتعقبها وإسقاطها، ولكن قد يكون هناك خسائر ناجمة عن تسلل بعض المسيرات وسط عمليات إغراق المجال الجوي بالمسيرات.

بدون طيار

برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، هو برنامج تمتلكه وتديره إيران منذ عدة عقود. وتعد إيران إلى جانب كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وإسرائيل من أكبر مصنعي الطائرات بدون طيار في العالم.

والطائرات الإيرانية المسيرة والموجهة عن بعد هي تلك التي تمتلكها إيران وذلك لاستخدامها في عمليات مهام المراقبة والاستطلاع في نطاقات لا تقل عن 200 كيلومتر، وكذلك استخدام هذه الطائرات لضرب أهداف أرضية فردية باستخدام القنابل والصواريخ الموجهة.