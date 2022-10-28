شكرا لقرائتكم بليلة: عليكم باليقين لتنالوا الهناء بالدارين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد خطيب المسجد الحرام بندر بليلة، أن من خير ما يحرزه العبد ويناله يقينًا يرقى به رتب الكمال، ويكون للنفس صبحًا ونجحًا وغنمًا وربحًا.

لباب الإيمان

وأضاف بليلة خلال خطبة الجمعة اليوم، أن اليقين سكون الفهم واستقرار العلم واطمئنان القلب لما جاء عن الله ورسوله، وهو لُباب الإيمان ومخبره وحقيقته وجوهره، حيث تنافس فيه المتنافسون وشمر إليه المجدون وتفاضل به العارفون.

يقين بيقين

كما أكد أن اليقين لا يُنال إلا بيقين، علمًا بالله عز وجل وعملًا بطاعته وتلمسًا لمراضيه ومجاهدة للنفس والشيطان والهوى.

الهناء بالدارين

وأضاف أن اليقين له أطيب الفوائد وأزكى العوائد فبه الهناء في الدارين، لا يتم صلاح العبد إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الأخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه.