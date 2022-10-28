شكرا لقرائتكم عبقرية الطفلة وئام تبهر الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عرض برنامج اكتشاف المواهب العائلة الذكية موهبة الطفلة التي أبهرت الجميع، ورجحت كفة عائلتها.

تحدٍ سهل

وقالت الطفلة وئام في البرنامج الذي يذاع على المذاع على شاشة السعودية: من عمر 4 سنين وأنا أقرأ القصص، وأحل الواجبات من كتب تعطيني إياها أمي.

وأشارت الطفلة وئام إلى البرنامج كان تحديًا سهلًا بالنسبة لها، سواء ترتيب الحروف أو الأشكال، مشيرة إلى أن الكتب التي كانت تعرضها والدتها عليها كانت أصعب، وساهمت إلى حد كبير في فوزها بالمركز الثاني على المملكة.

وخلال برنامج العائلة الذكية، يتسابق أفراد الأسرة في ألعاب تعتمد على الاستراتيجية والتخطيط والذكاء لينالوا لقب العائلة الذكية.