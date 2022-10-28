شكرا لقرائتكم الليلة.. أغرب النجوم يظهر بسماء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة أنه يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 واحدًا من أغرب النجوم يسمى الغول ضمن مجموعة نجوم فرساوس بالعين المجردة.

سبب التسمية

قال المهندس ماجد أبو زاهرة في تصريحات خاصة لـ”متابعات الخليج 365” إن الغول تسمية أطلقت على هذا النجم قديمًا حيث تم ربطه بأسطورة الوحش المخيف ميدوسا، وهي بحسب الأساطير امرأة بشعة تحول شعرها إلى أفاعٍ وكل من ينظر إليها يتحول فورًا إلى حجر.

علميًا وبعيدًا عن الخرافات والأساطير فإن نجم الغول هو نجم متغير؛ بمعنى أن لمعانه يزداد ويتقلص عندما نرصده.

بالعين المجردة

أضاف ماجد أبو زاهرة أن هناك العديد من النجوم متغيرة اللمعان في السماء ولكن نجم الغول ربما يكون أكثرها شهرة؛ فهذا النجم يسطع ويخفت يشكل منتظم جدًا فهو يكمل دورة واحدة في يومين و20 ساعة و49 دقيقة، إضافةً إلى أن كاملة دورته هي مرئية إلى العين المجردة وحدها.

سلوك غريب

الراصدون القدماء للسماء عرفوا عن تغير لمعان هذا النجم وأطلقوا عليه الغول وهو نجم بسلوك غريب في سماء مليئة بنجوم بلمعان ثابت.

ويمكن ملاحظة تغير لمعان هذا النجم بسهولة؛ فعندما يكون في قمة سطوعه يكون 3 مرات أكثر بريقًا مقارنةً عندما يكون خافتًا، ويرجع السبب في هذا التغير في لمعان نجم الغول إلى حقيقة أنه عبارة عن نجمين يطلق كليها ثنائي كسوفي، وهذا النوع من النجوم يتكون من نجمين أحدهما خافت والآخر ساطع يدوران حول بعضهما البعض ومن الأرض يقع مستوى مدار هذا الثنائي النجمي باتجاهنا تمامًا ولذلك عندما يحدث ويقع النجم الخافت أمام النجم الساطع نحن نرى النجم خافتًا لمعانه.

طريقة الرصد

قال ماجد أبوزاهرة لـ”متابعات الخليج 365” أيضًا يمكن رصد نجم الغول بسهولة بالنظر نحو الأفق الشمالي الشرقي في الوقت الحالي بداية الليل أو أي ليلة من ليالي الخريف ويمكن الاستعانة بمجموعة نجوم ذات الكرسي كاسوبية كمرشد لتحديد موقع نجم الغول.

وأضاف أبو زاهرة: بشكل عام يشاهد نجم الغول بداية الليل في الخريف بالأفق الشمالي الشرقي ويسطع عاليًا في الشتاء وإلى الشمال الغربي بحلول الربيع، وذلك كله نتيجة لحركة الأرض حول الشمس.