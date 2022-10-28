شكرا لقرائتكم مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الجمعة، 2022/10/28م.

أعلى درجة حرارة

ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد، فإن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة بـ37 درجة مئوية، فيما جاءت سجلت كل من الأحساء وحفر الباطن والمدينة المنورة 36 درجة مئوية.

وجاء في تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.