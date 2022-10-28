شكرا لقرائتكم ضبط عدد من المتسولين بمنطقة القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت الجهات الأمنية في منطقة القصيم، من ضبط 3 أشخاص بتهمة التسول.

وفي التفاصيل، تم رصد وضبط مواطنة في منطقة القصيم قامت بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد، وأثناء خروجهم.

كما تم رصد وضبط مواطن استغل عاطفة المارة وقام بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

وفي مشهد آخر، تم رصد مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قامت بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد وأثناء خروجهم.

وأكد الأمن العام، على استمرار الحملات الأمنية المكثفة، في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم للحد من ظاهرة التسول.

الإبلاغ عن المتسولين:

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة.