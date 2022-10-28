مصير بيانات مستخدمي تويتر في وجود ماسك

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أصبح مصير البيانات الخاصة بالمستخدمين على تويتر الشغل الشاغل لدى الكثير من مستخدميه بعد أن أصبحت ملكا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي استحوذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.

لا تملك أي معلومات

وكان محامي إيلون ماسك، أليكس سبيرو، قد رفض الإجابة عن السؤال، بينما ردّت المنصة على الاستفسار بالقول إنها لا تملك أي معلومات في هذا الوقت، وفقا لموقع فوكس

ونقل موقع فوكس عن أستاذ إدارة الأعمال في كلية هارفارد، أندي وو، قوله إن هناك عقبات تعترض وصول ماسك لبيانات المستخدمين وهي الحصول على موافقة من وكالات مثل لجنة التجارة الفيدرالية.

السرية ضرورية

واعتبر أنه سيكون على ماسك العمل مع موظفو تويتر القديم للحصول على البيانات، متسائلا هل سيكون هؤلاء مستعدين للقيام بذلك؟.

وأكد أن السرية ضرورية لأن تسريب خبر وصول ماسك لبيانات مستخدمي تويتر قد يعني نهاية العصفور الأزرق أو تكسر أجنحته.

وفي النهاية، تبدو الأمور فيما يتعلق ببيانات المستخدمين ضبابية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لحين الكشف عن هذه النقطة، وفقا للموقع.

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Source almnatiq

