مفتي المملكة: خادم الحرمين يقود البلاد باقتدار وجهوده في خدمة الإسلام مقدّرة

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أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن من النعم الظاهرة التي تنعم بها بلادنا المباركة هي نعمة الولاية الصالحة واجتماع الكلمة ووحدة الصف خلف القيادة الرشيدة.

وقال إن المملكة تعيش في أوج عزها وتقدمها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يعمل وبكل تفانٍ لخدمة الدين والوطن، وما يحقق الأمن والاستقرار والتقدم للوطن ومواطنيه.

وأوضح في تصريح بمناسبة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم، أن ما يعيشه الجميع على أرض المملكة من وحدة واجتماع كلمة ورغد في العيش هو بفضل الله -عزّ وجلّ- وتحكيم الشريعة في جميع شؤون الحياة، ثم بفضل هذه القيادة الحكيمة الموفقة والمسدّدة التي تراعي مصالح البلاد والعباد وتعمل ليل نهار لتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤها.

وأضاف أن من توفيق الله لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ما تحقّق خلال هذه الأعوام القليلة الماضية من نهضة وتطور وتقدم ورقي في المجالات كافة التي جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً، وهو ما يستوجب من الجميع الشكر لله -عزّ وجل- على توفيقه، وما أنعم به على هذه البلاد من الولاية الصالحةً.

وأثنى على الدور الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين، في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر منهج الوسطية والاعتدال ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، منوّهاً بما تحظى به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من رعاية كريمة ودعم متواصل كي تؤدي رسالتها في خدمة الدين ونشر قيمه وتعاليمه وفق الكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة.



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Source akhbaar24

