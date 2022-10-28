أمير عسير يشهد صلحا بين أسر بعد خلاف دام 7 أعوام

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شهد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، إعلان الصلح بين أفراد إحدى الأسـر بالمنطقة بعد خلاف استمر لقرابة سبعة أعوام.

كما استقبل أمير المنطقة كلا من المواطن سعد بن احمد عسيري، الذي عفا سابقا عن قاتل ابنه لوجه الله واستجابة لشفاعة سموه، والمواطن سعيد بن حضرم، الذي تنازل عن مطلق النار على ابنه لوجه الله دون مقابل.

يذكر أن ذلك جاء خلال استقباله للمواطنين والمقيمين بالمجلس العام بديوان الإمارة، حيث كرم عددا من القطاعات والقيادات بالمنطقة، ومنهم عدد من منسوبي قيادة حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة نظير جهودهم الأمنية وتعاونهم في إحباط عمليات تهريب وترويج المخدرات.

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Source akhbaar24

