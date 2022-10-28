للأمهات.. الصحة: 3 علامات تُحتّم فحص عين طفلك بشكل عاجل

︎ . المناطق_متابعات نصحت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، بضرورة فحص عين الأطفال في حال ظهرت عليها 3 علامات. وقالت في تغريدة على تويتر، إنه عند ظهور هذه العلامات افحص عين طفلك: 1 – احمرار العين أو فركها بشدة. 2 – التقريب الشديد للكتاب. 3 – تصغير العينين عند رؤية الأشياء البعيدة. الطفل المصاب بكسل العين وفي وقت سابق، وجهت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نصائح مهمة للوالدين للتعامل مع الطفل المصاب بكسل العين. وأوضحت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر حسابها في “تويتر”، أن الطفل المصاب بكسل العين قد يتضايق من تغطية العين السليمة لكن على الوالدين الحرص على ذلك لتحقيق الفائدة وذلك من خلال: 1 – تشجيع الطفل على ارتداء الغطاء 2 – إشغال الطفل بهوايات وألعاب يحبها أثناء ساعات تغطية العين 3 – التأكد من عدم نزع الطفل للغطاء 4 – إعطاء الطفل جوائز وهدايا إذا التزم بعدد ساعات تغطية العين. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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