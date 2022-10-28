القوات الخاصة للأمن البيئي تشارك في حملة “لنجعلها خضراء”

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المناطق_واس

شاركت القوات الخاصة للأمن البيئي في حملة (لنجعلها خضراء) في موسمها الثالث في متنزه سعد الوطني بمنطقة الرياض، أمس الخميس، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وتأتي مشاركة القوات في الحملة انطلاقاً من دور القوات في حماية البيئة وتحقيق استدامتها والمشاركة في المبادرات البيئية في إطار مبادرة السعودية الخضراء وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الشراكة المجتمعية في تحسين جودة الحياة.

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Source almnatiq

